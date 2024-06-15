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    Обзор матча Италия – Албания голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Италии одержала победу над Албанией в рамках первого тура группвого этапа чемпионата Европы, итоговый счет 2:1.

    1-й тайм

    В самом начале первого тайма на 22-й секунде матча после ошибки Димарко был забит самый быстрый гол в истории чемпинатов Европы, автором гола стал полузащитник сборной Албании Недим Байрами.

    Смотреть гол Байрами.

    Итальянцы сразу же после пропущенного гола взяли мяч под свой контроль и на 11-й минуте Пеллегрини навесил с левого фланга на дальнюю штангу, где Сефери отвратительно закрывал Бастони. Алессандро выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол отличным удраом, у Стракоши не было ни единого шанса.

    Смотреть гол Бастони.

    Затем через 5 минут мяч красиво лег на ногу Барелле и после рикошета мяч оказался в воротах, вратарь даже не дернулся, счет стал 2:1.

    Смотреть гол Бареллы.

    После забитого гола Итальянцы продолжили давить и наваливаться на ворота сборной Албании, но в итоге забить больше не удалось, хотя было несколько отличных шансов, например Фраттези попал в штангу после того как перекинул мяч над Стракошей, также вратарь сборной Албании совершил отличный сейв на 39-й минуте матча после удара Скамакки.

    2-й тайм

    Второй тайм начался под копирку с первым, сборная Италии контролирует мяч, хорошо играет и комбинирует, совершает подходы к воротам Стракоши, Албанцы в редких случаях переходят центр поля.

    Вторая часть тайма проходила в привычном режиме, сборная Италии уверенно контролировала мяч с подходами к воротам Стракоши, но без создания сто процентных моментов, постепенно убаюкивая и успокаивая игру. Албанцы изредка выходили со своей половины поля, но сразу же попадали под жесткий прессинг и не могли создать ничего серьезного у ворот Доннарумы.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.06.2024 23:56
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