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    Евро-2024. Испания разгромила Хорватию (3:0)

    Испания забила 3 безответных гола в ворота сборной Хорватии в первом матче группы B чемпионата Европы-2024.

    Все мячи были забиты в первом тайме. Отличились Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль.

    На 80-й минуте нападающий хорватов Бруно Петкович не реализовал пенальти – вратарь Унаи Симон отбил его удар. Хорваты отправили мяч в сетку на добивании, но гол не был засчитан по решению видеоарбитров – Иван Перишич забежал в штрафную до удара Петковича.

    Евро-2024. Групповой этап. 1-й тур

    Испания – Хорватия – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мората, 29; 2:0 – Руис, 32; 3:0 – Карвахаль, 45+2.

    Нереализованный пенальти: нет – Петкович, 80.

    Календарь Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (13)
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    Spartak_forv@
    1718474392
    Как же быстро умирает интрига в первых матчах
    Ответить
    shahor
    1718474503
    Красавцы,конечно,испанцы!Продемонстрировали солидный,прагматичный футбол.А хорваты не выглядели беспомощно,как шотландцы,но тонкость и мастеровитость в их игре отсутствовали напрочь.А мазать из убойных позиций и незабивать 11-цатиметровые-вообще край.Счёт по игре,одним словом.
    Ответить
    ...короче
    1718474584
    ... кто-то из хорватов до игры успел согрешить, иначе откуда такая невезуха...
    Ответить
    JTherry
    1718474655
    давненько так не влетала Хорватия от Испании, похоже на "месть" за прошлые неудачи на ЧЕ, и фарт отвернулся от Хорватии... ранее на ЧЕ хорваты или вничью играли или побеждали испанцев... молодежь "рулит" на этом чемпионате, 16-летнего Ямаля никто не считает юниором, как в нашем РПЛ, играет классно..!)
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    Алексей З
    1718475153
    Все голы через опорную зону и центр защиты. Похоже для этого покаления последний турнир.
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    Мики Пирсон
    1718475531
    Старовата стала Хорватия.
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    САНЁК17
    1718475891
    Хорваты точно вкус победы
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    oyabun
    1718476841
    Пересмотрел несколько раз обзор. В случае с пенальти симуляция очевидная была со стороны хорвата. Крупным планом показали, хорошо видно было. Так что отмена гола восстановила справедливость.
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    Mirak92
    1718476845
    Испанцы прибавляют знатно .Рад за Ямаля ,толковый парнишка
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