Евро-2024. Испания разгромила Хорватию (3:0)

Испания забила 3 безответных гола в ворота сборной Хорватии в первом матче группы B чемпионата Европы-2024.

Все мячи были забиты в первом тайме. Отличились Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль.

На 80-й минуте нападающий хорватов Бруно Петкович не реализовал пенальти – вратарь Унаи Симон отбил его удар. Хорваты отправили мяч в сетку на добивании, но гол не был засчитан по решению видеоарбитров – Иван Перишич забежал в штрафную до удара Петковича.

Евро-2024. Групповой этап. 1-й тур

Испания – Хорватия – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мората, 29; 2:0 – Руис, 32; 3:0 – Карвахаль, 45+2.

Нереализованный пенальти: нет – Петкович, 80.

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