Мостовой – о двух сборных-участницах Евро: «Россия точно не слабее их, сто процентов!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил уровень национальной команды применительно к Евро-2024.

«Я прочитал интервью Вани Сергеева. Говорит, что сборная России на этом Евро показала бы достойный результат. Не знаю! Мне трудно оценить объективный уровень сборной России, когда играем с Кубой и Кыргызстаном. Но уверен – мы точно не слабее сборной Чехии или Словакии. Сто процентов!», – написал Мостовой.