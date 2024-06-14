Мостовой – о двух сборных-участницах Евро: «Россия точно не слабее их, сто процентов!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил уровень национальной команды применительно к Евро-2024.
«Я прочитал интервью Вани Сергеева. Говорит, что сборная России на этом Евро показала бы достойный результат. Не знаю! Мне трудно оценить объективный уровень сборной России, когда играем с Кубой и Кыргызстаном. Но уверен – мы точно не слабее сборной Чехии или Словакии. Сто процентов!», – написал Мостовой.
- Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных матчей с февраля 2022 года.
- Чехия сыграет на Евро-2024 в группе с Грузией, Португалией и Турцией.
- Соперниками Словакии по групповому этапу турнира будут Бельгия, Румыния и Украина.