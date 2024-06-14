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    • Мостовой – о двух сборных-участницах Евро: «Россия точно не слабее их, сто процентов!»

    Мостовой – о двух сборных-участницах Евро: «Россия точно не слабее их, сто процентов!»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил уровень национальной команды применительно к Евро-2024.

    «Я прочитал интервью Вани Сергеева. Говорит, что сборная России на этом Евро показала бы достойный результат. Не знаю! Мне трудно оценить объективный уровень сборной России, когда играем с Кубой и Кыргызстаном. Но уверен – мы точно не слабее сборной Чехии или Словакии. Сто процентов!», – написал Мостовой.

    • Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных матчей с февраля 2022 года.
    • Чехия сыграет на Евро-2024 в группе с Грузией, Португалией и Турцией.
    • Соперниками Словакии по групповому этапу турнира будут Бельгия, Румыния и Украина.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:36
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    Комментарии (2)
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    evgevg13
    1718363823
    А то. Мы сильные. Но мимо.
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    FRZZ
    1718372053
    начал сомневаться в профгодности Мостового.
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