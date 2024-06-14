Семин назвал главного фаворита Евро-2024

Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказался о предстоящем Евро-2024.

«Следить за Евро буду обязательно, а вот болеть – нет. Все-таки наших там нет. Интересно просто понаблюдать за тем, как развивается футбол. Что касается фаворитов, то тут, думаю, неожиданностей каких-то не будет.

Пожалуй, на первое место поставлю Англию, на второе – Францию, а дальше пусть будут Испания и Германия», – сказал Семин.