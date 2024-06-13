Аленичев рассказал, какой игры ждет от Грузии и Сербии на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев считает, что сборная Грузии покажет на Евро-2024 атакующий футбол.

«Впервые в финальную стадию Евро пробилась Грузия со своим непререкаемым лидером Хвичей Кварацхелией. То, что парень творил в «Наполи» Лучано Спаллетти в чемпионском сезоне-2022/23, – это что-то из области фантастики. Особенно учитывая, что совсем недавно Хвича выступал в РПЛ, а в Италию попал вообще транзитом через грузинскую лигу. С ходу стать лидером клуба на пару с Осимхеном, сразу же взять скудетто... Невероятно!

Однако в последнем розыгрыше серии А возникли проблемы, связанные, считаю, со сменой тренера. Как бы то ни было, факт остается фактом: Хвича редко напоминал себя самого образца работы со Спаллетти. Сам парень это прекрасно понимает и представляет, какой уникальный шанс вновь громко заявить о себе дает участие в ЧЕ.

К тому же Грузия не станет сидеть на своей половине поля и только обороняться – на мой взгляд, сборная продемонстрирует достаточно интересный атакующий футбол, а это стихия Хвичи. Дай бог, чтобы хавбек сделал много результативных действий, как в свое время в «Наполи». И тогда не исключаю его трансфер в «Барселону», о чем недавно ходило много разговоров.

Понимаю, что в России очень многие будут болеть за Сербию, это же наши братья. Мне тоже хочется, чтобы она добилась хороших результатов. На крупных турнирах у сербов (в отличие от соседей – хорватов) часто что-то не ладится, так пусть на этот раз команда Драгана Стойковича покажет свой максимум и зрелищный футбол. То, что эта сборная на такое способна, не сомневаюсь», – написал Аленичев.