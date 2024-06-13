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    • Аленичев сказал, чего ждет от Роналду, Крооса и Модрича на Евро-2024

    Аленичев сказал, чего ждет от Роналду, Крооса и Модрича на Евро-2024

    Аленичев сказал, чего ждет от Роналду, Крооса и Модрича на Евро-2024

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от выступлений на Евро-2024 трех возрастных игроков.

    «Много дискуссий вокруг фигуры Криштиану Роналду – мол, из лидера 39-летний ветеран в последние годы превратился для своей сборной в «якорь». Уверен, что он сам прекрасно осознает: лучшие годы остались позади.

    Но Евро – турнир масштабный, Криштиану однозначно целенаправленно к нему готовится. Не думаю, что Роналду будет играть ключевую роль в национальной команде, но забить свои два-три и помочь коллективу еще вполне способен. Как сделал это во вторник в спарринге с Ирландией, когда оформил дубль.

    Негативное влияние звезды в раздевалке? Уже случались прецеденты, когда бывший главный тренер Фернанду Сантуш не ставил Роналду в старт. Поначалу все думали: «Как же так? Как Сантуш мог пойти на такое?» Ладно бы травма, но Криштиану на тот момент был полностью здоров.

    Сейчас недопонимание исключено – полагаю, Роберто Мартинес, сменивший Фернанду, в первую очередь поговорит с Роналду и даже если не посчитает нужным ставить его с первых минут, то объяснит причину. А звездный форвард, в свою очередь, не станет создавать напряжение в коллективе, что иногда происходило на ЧМ-2022 в Катаре.

    На немецких стадионах выступят еще два суперветерана: Кроос и Модрич. Тони совсем недавно в очередной раз выиграл Лигу чемпионов и, конечно, хочет перед завершением карьеры громко хлопнуть дверью, уйти красиво. Полузащитник сделает все возможное, чтобы напоследок взять европейское золото. Но вряд ли Кроос будет зацикливаться на личных успехах, как и Модрич, – для обоих команда превыше всего.

    Это фантастические футболисты – как по уровню индивидуального мастерства, так и по вкладу в общее дело своих сборных. И, честно говоря, был немного разочарован, когда узнал, что ЧЕ станет для Тони последним турниром: уровень позволяет поиграть еще пару лет. Но, видимо, к человеку по каким-то причинам пришло осознание, что пора заканчивать. Жаль... И хорошо, что Модрич пока не собирается заканчивать», – написал Аленичев.

    • 39-летний Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» и сыграет на своем шестом чемионате Европы.
    • 34-летний Тони Кроос и 38-летний Лука Модрич играли в минувшем сезоне за «Реал». Немец завершит карьеру после Евро-2024, а хорват останется в мадридском клубе еще на сезон.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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