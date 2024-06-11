Кроос: «Завершить карьеру с ЛЧ и Евро почти неприлично, но я бы это принял»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос заявил об амбициях выиграть чемпионат Европы.

«Домашний Евро – это особенное событие. Не так много игроков, которые поучаствовали в большом турнире на родной земле. Наша страна в восторге.

На нас возложена большая ответственность за атмосферу, которая будет царить в Германии в ближайшие недели.

Конечно, у меня есть голод к победам. Это одна из причин моего возвращения в сборную. Я хочу добиться успеха и выиграть этот турнир. Если бы я не думал, что это возможно, я бы этого не сделал.

Завершить карьеру с Лигой чемпионов и Евро было бы почти неприлично, но я бы это принял», – сказал Кроос.