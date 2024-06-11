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    • Кроос: «Завершить карьеру с ЛЧ и Евро почти неприлично, но я бы это принял»

    Кроос: «Завершить карьеру с ЛЧ и Евро почти неприлично, но я бы это принял»

    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос заявил об амбициях выиграть чемпионат Европы.

    «Домашний Евро – это особенное событие. Не так много игроков, которые поучаствовали в большом турнире на родной земле. Наша страна в восторге.

    На нас возложена большая ответственность за атмосферу, которая будет царить в Германии в ближайшие недели.

    Конечно, у меня есть голод к победам. Это одна из причин моего возвращения в сборную. Я хочу добиться успеха и выиграть этот турнир. Если бы я не думал, что это возможно, я бы этого не сделал.

    Завершить карьеру с Лигой чемпионов и Евро было бы почти неприлично, но я бы это принял», – сказал Кроос.

    • Хавбек выиграл ЛЧ с «Реалом» 1 июня.
    • Германия сыграет на Евро в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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    Источник: AS

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    11.06.2024 18:32
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    Комментарии (1)
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    kapitan_komandy
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    Удачи!)
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