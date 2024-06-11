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    Бышовец назвал главного фаворита Евро-2024

    Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец назвал главных претендентов на победу на чемпионате Европы-2024 и высказался о потенциале сборной Украины.

    «Как о фаворитах Евро, надо говорить прежде всего о Германии как хозяевах. Вижу их в числе претендентов на победу. Думаю, итальянцы как всегда будут претендентами. Хорватия настораживает, Англия немножко удивляет. Поэтому я выделяю Германию как фаворита номер один. У них есть потенциал.

    Какую сборную буду поддерживать на турнире, может, кого-то с постсоветского пространства? Понятно, что на турнире есть Украина. Не приходится говорить, что для моей семьи это очень важно. Ситуация, которая сложилась в целом, не вызывает у меня ничего кроме скорби и разочарования.

    Тем не менее, надо говорить, что сегодняшние возможности украинской футбольной сборной хорошие, они есть. Я смотрел их матч с Германией. К тому же у меня есть отношение к Реброву, с которым я знаком. Сейчас многие ждут качества игры, хотя задача стоит – результат», – сказал Бышовец.

    • Чемпионат Европы пройдeт с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.
    • Евро-2020 выиграла сборная Италии, победившая в финале Англию (1:1, по пенальти 3:2).

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    Источник: Legalbet

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