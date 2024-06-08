Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Гаджиев посоветовал россиянам, за кого болеть на Евро-2024

    Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев планирует смотреть Евро-2024.

    «Безусловно, буду смотреть Евро. Как можно пропустить такой турнир?! Это радость, которая сопровождает меня на протяжении всей жизни. Однозначных симпатий у меня нет, но в такой ситуации можно болеть за Сербию. Надо болеть за тех, кто ближе к России.

    Есть еще Лучано Спаллетти. Буду болеть за него. Он работал в нашей стране, мы контактировали с ним и встречались. А так в целом буду поддерживать команду, которая будет демонстрировать лучшую игру.

    А вот фаворитов назвать трудно. Есть группа примерно одинаковых команд – Англия, Франция, Испания, Италия. Разница будет заключаться в том, кто лучше подготовится к футболу. Сейчас назвать фаворита сложнее, чем в 60-е годы, когда, например, доминировала Бразилия. В этой ситуации трудно предположить даже. Есть группа ведущих стран. Кто-то из них и выиграет Евро», – сказал Гаджиев.

    • Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
    • Действующий победитель – Италия.
    • Всего в турнире поучаствуют 24 команды.

    Новости по теме
    Игрок Чехии пропустит Евро-2024 из-за падения с велосипеда
    Три игрока представят РПЛ на Евро-2024 1
    Радимов предсказал состав финалистов Евро-2024 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2024 23:26
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Клим Чугункип
    1717880212
    «Безусловно, буду смотреть Евро----- А ведь там сплошь недружественные страны.Дадут ему по башке из Кремля.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717880253
    Что за привычка за всех расписываться?
    Ответить
    DMитрий
    1717892733
    Есть группа примерно одинаковых команд – Англия, Франция, Испания, Италия. Разница будет заключаться в том, кто лучше подготовится к футболу. Сейчас назвать фаворита сложнее, чем в 60-е годы, когда, например, доминировала Бразилия!!! Нах всю эту географию, нах что-то предполагать и анализировать, нах задумываться над смыслом, есть же очевидность ситуации! Играют в футбол же 4 страны! Марокканцы никто на этой футбольной карте мира! Голландцы не умеют играть в эту игру! Хорваты всегда лохами были! Вот такие мысли в голове у Бузовой...
    Ответить
    subbotaspartak
    1717902219
    А скажи какие обои мне взять?
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1717906934
    Болеем или симпатизируем сербам) или болеем за красивый футбол!?
    Ответить
    Loko_Roma
    1717919153
    Несчастные россияне, ничего немогут без советов всяких личностей
    Ответить
    FRZZ
    1717927963
    Гаджиев совсем охренел, советчик нашёлся. Мне например его фавориты по барабану.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+