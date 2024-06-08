Гаджиев посоветовал россиянам, за кого болеть на Евро-2024

Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев планирует смотреть Евро-2024.

«Безусловно, буду смотреть Евро. Как можно пропустить такой турнир?! Это радость, которая сопровождает меня на протяжении всей жизни. Однозначных симпатий у меня нет, но в такой ситуации можно болеть за Сербию. Надо болеть за тех, кто ближе к России.

Есть еще Лучано Спаллетти. Буду болеть за него. Он работал в нашей стране, мы контактировали с ним и встречались. А так в целом буду поддерживать команду, которая будет демонстрировать лучшую игру.

А вот фаворитов назвать трудно. Есть группа примерно одинаковых команд – Англия, Франция, Испания, Италия. Разница будет заключаться в том, кто лучше подготовится к футболу. Сейчас назвать фаворита сложнее, чем в 60-е годы, когда, например, доминировала Бразилия. В этой ситуации трудно предположить даже. Есть группа ведущих стран. Кто-то из них и выиграет Евро», – сказал Гаджиев.