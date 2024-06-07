Итоговая заявка сборной Австрии на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Австрии во главе с Ральфом Рангником определился с окончательным составом для участия в чемпионате Европы.

В списке осталось 26 футболистов. Были отсеяны трое – Тобиас Лаваль (ЛАСК), Штефан Лайнер («Боруссия М») и Тьерно Балло («Вольфсберг»).

Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Хайнц Линднер («Юнион»), Патрик Пентц («Брондбю»);

Защитники: Флавиус Данилюк («Зальцбург»), Кевин Данзо («Ланс»), Максимилиан Вебер («Боруссия М»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»);

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба – «РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба – «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александр Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия Д»), Романо Шмид («Вердер»), Патрик Виммер («Вольфсбург»);

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»).