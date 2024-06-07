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    Итоговая заявка сборной Австрии на Евро-2024

    Тренерский штаб сборной Австрии во главе с Ральфом Рангником определился с окончательным составом для участия в чемпионате Европы.

    В списке осталось 26 футболистов. Были отсеяны трое – Тобиас Лаваль (ЛАСК), Штефан Лайнер («Боруссия М») и Тьерно Балло («Вольфсберг»).

    Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Хайнц Линднер («Юнион»), Патрик Пентц («Брондбю»);

    Защитники: Флавиус Данилюк («Зальцбург»), Кевин Данзо («Ланс»), Максимилиан Вебер («Боруссия М»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»);

    Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба – «РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба – «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александр Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия Д»), Романо Шмид («Вердер»), Патрик Виммер («Вольфсбург»);

    Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»).

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Австрия сыграет в группе D с Францией, Нидерландами и Польшей.

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    Источник: сайт Австрийского футбольного союза

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    07.06.2024 19:30
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