ФИФА предупредили о возможной забастовке игроков

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Махета Моланго сообщил о возможной забастовке игроков во время выступления на собрании, проводимом совместно с мировым профсоюзом игроков FIFpro.

«Я могу рассказать вам ситуацию, произошедшую всего 10 дней назад. Я был в раздевалке, где игроки пострадали от перегрузок, и сказал: «Я рад быть здесь и поднять эту тему, но в конечном итоге все зависит от вас. Как далеко вы хотели бы зайти?» Некоторые из них ответили: «Мне это не нравится, мы могли бы устроить забастовку». Кто-то сказал: «В чем смысл [такого календаря]? Да, я миллионер, но у меня даже нет времени тратить деньги», – сказал Моланго.

PFA призывает ФИФА изменить перегруженный календарь, особенно в связи с планами провести расширенный клубный чемпионат мира следующим летом.