В клубе из Санкт-Петербурга приняли решение по кандидатурам Кирьякова и Бояринцева

Петербургское «Динамо» решило, что исполняющий обязанности главного тренера Николай Котовец продолжит работу с командой. По данным «Евро-Футбол.Ру», команда не будет назначать главным тренером Сергея Кирьякова и Дениса Бояринцева, которые ранее возглавляли в Первой лиге «Ленинградец» и «Сокол» соответственно и считались претендентами на место в клубе из Санкт-Петербурга.

Алексей Шерстнев покинул пост главного тренера «Динамо» 10 апреля.

Команда занимает 11-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги с 6 очками после 6 матчей.