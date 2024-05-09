Реакция главного тренера «Ариса» на продление контракта с Кокориным

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал заключение нового соглашения с форвардом Александром Кокориным.

Стороны продлили контракт до лета 2025 года.

В этом сезоне российский нападающий забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.

«Кокорин в прошлом году принeс большую пользу клубу – очень нам помог. В этом году, честно говоря, ожидали большего: много травм, мало матчей сыграл.

Вся надежда, что Саша восстановится. Дай бог, чтобы это была его последняя болячка, и он играл стабильно.

Знаю, что у Александра были другие варианты продолжения карьеры. Конкретно не разговаривал с ним о том, какие варианты были.

Кокорин чувствует себя комфортно в команде, городе и стране. Думаю, что он хочет доказать ещe раз всем после этого, так скажем, не особо идеального года с его стороны», – сказал Шпилевский.