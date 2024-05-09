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    • Реакция главного тренера «Ариса» на продление контракта с Кокориным

    Реакция главного тренера «Ариса» на продление контракта с Кокориным

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал заключение нового соглашения с форвардом Александром Кокориным.

    • Стороны продлили контракт до лета 2025 года.
    • В этом сезоне российский нападающий забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.

    «Кокорин в прошлом году принeс большую пользу клубу – очень нам помог. В этом году, честно говоря, ожидали большего: много травм, мало матчей сыграл.

    Вся надежда, что Саша восстановится. Дай бог, чтобы это была его последняя болячка, и он играл стабильно.

    Знаю, что у Александра были другие варианты продолжения карьеры. Конкретно не разговаривал с ним о том, какие варианты были.

    Кокорин чувствует себя комфортно в команде, городе и стране. Думаю, что он хочет доказать ещe раз всем после этого, так скажем, не особо идеального года с его стороны», – сказал Шпилевский.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.05.2024 21:45
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1715287821
    И снова травмы
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    Spartak_forv@
    1715309535
    Незаменимых нет,а Саша незаменим
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