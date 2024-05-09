Слуцкий рассказал, как власти и полиция влияют на посещаемость матчей в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал об атмосфере на матчах китайской Суперлиги.

«Все арены в китайской Суперлиге современные, много олимпийских объектов, то есть, стадионов с беговыми дорожками. Это несколько затрудняет просмотр футбола. Но все равно – играть на таких огромных аренах одно удовольствие. А заполняются трибуны в соответствии с квотами, которые определяют власти и полиция каждого города.

Например, «Шанхай Шэньхуа» играет на стадионе на 72 тысячи человек. В прошлом году вход на арену был разрешен не более 28 тысячам. Это связано с вопросами безопасности, с тем, как проведение матчей влияет на жителей близлежащих домов. С нынешнего сезона квоту увеличили до 31 тысячи.

Как правило, квоты выбираются целиком – и это можно считать аншлагом по-китайски. Около 80 процентов зрителей ходят на футбол по сезонным абонементам. И болеют китайцы очень организованно. Есть фанатская трибуна. Но и другие трибуны довольно активны. На матчах «Шанхая» весь стадион становится синим. Люди поют, скандируют кричалки, стучат в барабаны. Атмосфера – крутая.

Впрочем, за «Шанхай» болеют и в других городах. Наш клуб – один из самых популярных в стране. На выездах – в отелях и аэропортах – нас всегда встречают толпы людей. Китайцы максимально доброжелательны, просят автографы, мини-сувениры. Команда не просто не обделена зрительским вниманием – мы в нем купаемся. Конечно, этому способствуют высокие результаты, наша победная серия. Но я уверен, мощная поддержка «Шанхаю» будет обеспечена в любом случае…

Как видите, китайский футбол имеет массу особенностей. Обо всех сразу и не расскажешь», – написал Слуцкий.