Слуцкий рассказал о сложностях взаимодействия с судьями в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал об огромном контрасте в работе судей в чемпионате Китая в сравнении с Россией и Европой.

«После нескольких коррупционных скандалов в Китае пересмотрели всю систему судейства. Правонарушители отправились в места не столь отдаленные. И сейчас на матчах работают только арбитры, которые не запятнали свою репутацию. Да, ошибки случаются. Новое поколение судей набивает шишки, растет вместе с игроками. Однако случаев, чтобы кто-то кого-то тащил или, наоборот, топил, нет.

Важный момент: китайским судьям строго-настрого запрещены любые контакты с футболистами, тренерами и официальными представителями команд до и во время игры. Скажем, пожать руку арбитру после матча я не могу. Судьи демонстративно держат дистанцию. Как я понимаю, это тоже распоряжении федерации. Даже визуальный контакт с арбитром наладить нельзя. Контраст с Россией и Европой колоссальный», – написал Слуцкий.