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    • Слуцкий рассказал о сложностях взаимодействия с судьями в Китае

    Слуцкий рассказал о сложностях взаимодействия с судьями в Китае

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал об огромном контрасте в работе судей в чемпионате Китая в сравнении с Россией и Европой.

    «После нескольких коррупционных скандалов в Китае пересмотрели всю систему судейства. Правонарушители отправились в места не столь отдаленные. И сейчас на матчах работают только арбитры, которые не запятнали свою репутацию. Да, ошибки случаются. Новое поколение судей набивает шишки, растет вместе с игроками. Однако случаев, чтобы кто-то кого-то тащил или, наоборот, топил, нет.

    Важный момент: китайским судьям строго-настрого запрещены любые контакты с футболистами, тренерами и официальными представителями команд до и во время игры. Скажем, пожать руку арбитру после матча я не могу. Судьи демонстративно держат дистанцию. Как я понимаю, это тоже распоряжении федерации. Даже визуальный контакт с арбитром наладить нельзя. Контраст с Россией и Европой колоссальный», – написал Слуцкий.

    • Российский тренер возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Под его руководством клуб выиграл Суперкубок Китая.

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    Источник: «Плеймейкер»

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    09.05.2024 07:47
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