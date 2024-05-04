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    Гвардиола оценил шансы сборной Англии выиграть Евро-2024

    Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, способны ли англичане впервые в истории стать победителями чемпионата Европы.

    «Они действительно хороши, но дело не только в таланте нападающих, а во всем комплексе, во всей сборной, и Гарет Саутгейт прекрасно знает, что ему нужно делать.

    У меня, как и у всех, есть ощущение, что сборная Англии на последних чемпионатах мира и Европы делает определенные шаги, близка к тому, чтобы завоевать трофей. Они проиграли финал, дошли до полуфинала. Рано или поздно это должно произойти.

    Это похоже на историю «Манчестер Сити». Мы были близки к победе в Лиге чемпионов, и в итоге выиграли ее», – сказал Гвардиола.

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Англия сыграет в группе С с Данией, Сербией и Словенией.

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    Источник: The Telegraph

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