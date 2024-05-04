Гвардиола оценил шансы сборной Англии выиграть Евро-2024

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, способны ли англичане впервые в истории стать победителями чемпионата Европы.

«Они действительно хороши, но дело не только в таланте нападающих, а во всем комплексе, во всей сборной, и Гарет Саутгейт прекрасно знает, что ему нужно делать.

У меня, как и у всех, есть ощущение, что сборная Англии на последних чемпионатах мира и Европы делает определенные шаги, близка к тому, чтобы завоевать трофей. Они проиграли финал, дошли до полуфинала. Рано или поздно это должно произойти.

Это похоже на историю «Манчестер Сити». Мы были близки к победе в Лиге чемпионов, и в итоге выиграли ее», – сказал Гвардиола.