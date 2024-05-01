Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 9-го тура китайской Суперлиги против «Цанчжоу Майти Лайонс».

«Шанхай» разгромил соперника со счетом 4:0.

У команды Слуцкого 7 побед и 2 ничьи в чемпионате. Они лидируют с 4-очковым отрывом.

Российский тренер побил клубный рекорд благодаря сегодняшнему результату.

«После второго гола мы открыли игру, у игроков появилось намного больше пространства для передвижений, играть стало намного проще.

В команде много игроков, есть возможности для ротации, но мы не применяем ее только ради того, чтобы сделать хоть какие-то замены.

Считаю, что самое важное – сохранять игровой стиль и тактику», – заявил Слуцкий на пресс-конференции.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?