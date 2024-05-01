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    • Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая

    Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 9-го тура китайской Суперлиги против «Цанчжоу Майти Лайонс».

    • «Шанхай» разгромил соперника со счетом 4:0.
    • У команды Слуцкого 7 побед и 2 ничьи в чемпионате. Они лидируют с 4-очковым отрывом.
    • Российский тренер побил клубный рекорд благодаря сегодняшнему результату.

    «После второго гола мы открыли игру, у игроков появилось намного больше пространства для передвижений, играть стало намного проще.

    В команде много игроков, есть возможности для ротации, но мы не применяем ее только ради того, чтобы сделать хоть какие-то замены.

    Считаю, что самое важное – сохранять игровой стиль и тактику», – заявил Слуцкий на пресс-конференции.

    Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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    Источник: Sports.ru

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    01.05.2024 20:16
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    Комментарии (1)
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1714631633
    Если Леониду комфортно от всего этого, то и нехай.
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