Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 9-го тура китайской Суперлиги против «Цанчжоу Майти Лайонс».
- «Шанхай» разгромил соперника со счетом 4:0.
- У команды Слуцкого 7 побед и 2 ничьи в чемпионате. Они лидируют с 4-очковым отрывом.
- Российский тренер побил клубный рекорд благодаря сегодняшнему результату.
«После второго гола мы открыли игру, у игроков появилось намного больше пространства для передвижений, играть стало намного проще.
В команде много игроков, есть возможности для ротации, но мы не применяем ее только ради того, чтобы сделать хоть какие-то замены.
Считаю, что самое важное – сохранять игровой стиль и тактику», – заявил Слуцкий на пресс-конференции.
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