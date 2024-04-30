Агент Тюкавина рассказал, в каком чемпионате мечтает поиграть форвард «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопросы о возможном отъезде игрока в Европу.

– Костя сейчас лучший игрок по системе «гол+пас», ясное дело, что в Европе к нему есть интерес, и не только там – в МЛС тоже. Но мы выполняем контракт с «Динамо».

– Вы обсуждали с Константином, где он сам мечтает играть?

– На первом месте – Европа. Поиграть в нормальной, серьезной стране и через этот трамплин уехать в Англию. Но нет такого, чтобы лишь бы уехать из России. Он за год прибавил, всего добивается своим горбом.

Англия – как НХЛ, мечта любого игрока. Но приехать туда статистом – зачем это нужно. Если делать трансфер, то через Германию, Испанию, Голландию.

Но никто не отменяет и политические моменты, наших не очень хотят видеть в Европе. Пока задача – выиграть медали с «Динамо».