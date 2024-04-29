Орлов раскритиковал бразильских легионеров «Зенита»: «Такие зарплаты они нигде больше не видели!»

Журналист Геннадий Орлов недоволен игрой ведущих иностранных футболистов «Зенита».
«Говорят, что бразильцам не хватает мотивации? Ребята, вы о чем? Такие зарплаты, которые им платят в «Зените», они нигде больше не видели.
На них приходит публика, они играют на великолепном стадионе. Хорошие контракты – работайте!
Приелись победы? Но в чем цель спортсмена? Каждый год давать что-то новое: и в тактике, и в технике. Я же вам сказал уже про Мостового. Ну за столько лет можно же было хотя бы один финт выучить», – сказал Орлов.
- «Зенит» проиграл два матча подряд в РПЛ – «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).
- Петербуржцы утратили единоличное лидерство в чемпионате за 4 тура до конца сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»