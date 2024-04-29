Орлов раскритиковал бразильских легионеров «Зенита»: «Такие зарплаты они нигде больше не видели!»

Журналист Геннадий Орлов недоволен игрой ведущих иностранных футболистов «Зенита».

«Говорят, что бразильцам не хватает мотивации? Ребята, вы о чем? Такие зарплаты, которые им платят в «Зените», они нигде больше не видели.

На них приходит публика, они играют на великолепном стадионе. Хорошие контракты – работайте!

Приелись победы? Но в чем цель спортсмена? Каждый год давать что-то новое: и в тактике, и в технике. Я же вам сказал уже про Мостового. Ну за столько лет можно же было хотя бы один финт выучить», – сказал Орлов.