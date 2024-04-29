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  • Орлов раскритиковал бразильских легионеров «Зенита»: «Такие зарплаты они нигде больше не видели!»

Орлов раскритиковал бразильских легионеров «Зенита»: «Такие зарплаты они нигде больше не видели!»

29 апреля 2024, 23:56
9

Журналист Геннадий Орлов недоволен игрой ведущих иностранных футболистов «Зенита».

«Говорят, что бразильцам не хватает мотивации? Ребята, вы о чем? Такие зарплаты, которые им платят в «Зените», они нигде больше не видели.

На них приходит публика, они играют на великолепном стадионе. Хорошие контракты – работайте!

Приелись победы? Но в чем цель спортсмена? Каждый год давать что-то новое: и в тактике, и в технике. Я же вам сказал уже про Мостового. Ну за столько лет можно же было хотя бы один финт выучить», – сказал Орлов.

  • «Зенит» проиграл два матча подряд в РПЛ – «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).
  • Петербуржцы утратили единоличное лидерство в чемпионате за 4 тура до конца сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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mutabor0992
1714429478
Очнулся старый маразматик!А до ЭТОГО было не видно,что мартыхаи играют только ради БАБЛА.
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Дубина
1714446084
Менять нужно цыганей газпрому!!!
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nik55
1714459727
подскажи мюллеру что бы зарплату им поднял -----им на еду не хватает вот и играют слабо
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Kollljan
1714465857
Ещё в начале сезона было понятно, что Зенит не выиграет шестой подряд чемпионат. Частично сменился состав. Ушли лидеры. Новых нет. Часть оставшихся хотят уйти развиваться дальше в других клубах. Вновь прибывшие наигрываются и, возможно, готовы будут только к началу следующего чемпионата. С частью игроков придется в межсезонье расстаться по разным причинам. Короче говоря, не надо торопиться, надо ждать следующего сезона, там посмотрим. Зенит - чемпион!!!
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Cleaner
1714466585
Зенит, откуда у тебя БАБЛО на такие зарплаты? На чем ты это БАБЛО зарабатываешь? А ни на чем! Просто запускаешь ЛАПУ в БЮДЖЕТ России и загребаешь оттуда сколько хочешь...((((((((((((((((
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FCSpartakM
1714472387
Ну тогда в чем проблема, если не отсутствии мотивации? Тип расписал, что у всех хорошо, а виноват Мостовой получается?
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