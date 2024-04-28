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Тюкавин назвал блюдо, которое помогло ему забить «Зениту»

28 апреля 2024, 21:43
2

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0). Он забил единственный гол в игре на 76-й минуте и был признан лучшим футболистом встречи.

– Очень тяжелый матч, эмоции. Мы очень хорошо сыграли в обороне, посвящаю приз лучшему игроку всей команде.

– Ты знаешь, сколько очков до «Зенита»?

– Не смотрел [таблицу] – 4, 3.

– Расскажи о голе.

– Карраскаль подал, Фаби [Бальбуэна] скидывал мяч. Я думал, выбьет Нино или Эракович. Ко мне удачно мяч приклеился – наверное, много вчера сырников с вареньем съел. Ударил мимо вратаря. Просто сырники поел вчера, и все.

– Как смогли создать момент в такой игре?

– Как‑то получилось, реализовали момент и победили. Тяжелый матч, в таком не бывает много моментов.

В первом тайме было тяжело, затратили много сил на оборону, «Зенит» контролировал [игру] весь первый тайм. Мы старались выбегать, ничего не получалось, хорошо, что вытерпели первый тайм, не пропустили, во втором хорошо сыграли.

– Что поменялось во втором тайме?

– Ничего, чуть добавили в агрессии. Выход Бителло? Замены должны помогать, он усилил игру. В «Зените» два хороших центральных защитника, против них тяжело играть. Сегодня мне мало помогали фланговые игроки, Бителло вышел и помогал.

– Как чемпионская гонка?

– Не смотрю на нее, нужно отдохнуть, готовимся к «Спартаку».

  • «Динамо» набрало 47 очков и продолжает занимать третье место в РПЛ.
  • «Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 50 баллами идет на первой строчке.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (2)
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FanatSerj
1714330210
Может шашлычка к следующей игре Тюке бахнуть )))
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Pourquoi pas
1714335982
Тююю... А с чем сырники-то??? )))
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