В субботу, 27 апреля, в 31-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Айнтрахт». Матч пройдет в Мюнхене, начало – в 16:30 (мск).

«Бавария»

Команда Томаса Тухеля набрала 66 очков и находится на 2-м месте. «Бавария» добыла 21 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражения, разница мячей 87:37.

Отрыв команды от 3-го места – 3 очка.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» набрал 45 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Дино Топмеллера добыли 11 побед, 12 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 46:40.

Отрыв франкфуртцев от 7-го места – 5 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

Прогноз на матч «Бавария» – «Айнтрахт»

«Бавария» все силы в конце сезона сосредоточит в Лиге чемпионов, гости могут этим воспользоваться и создать проблемы. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.55.