В субботу, 27 апреля, в 31-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Бавария» и «Айнтрахт». Матч пройдет в Мюнхене, начало – в 16:30 (мск).
«Бавария»
Команда Томаса Тухеля набрала 66 очков и находится на 2-м месте. «Бавария» добыла 21 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражения, разница мячей 87:37.
Отрыв команды от 3-го места – 3 очка.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» набрал 45 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Дино Топмеллера добыли 11 побед, 12 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 46:40.
Отрыв франкфуртцев от 7-го места – 5 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:
- 09.12.23 «Айнтрахт» – «Бавария» – 5:1;
- 28.01.23 «Бавария» – «Айнтрахт» – 1:1;
- 05.08.22 «Айнтрахт» – «Бавария» – 1:6;
- 26.02.22 «Айнтрахт» – «Бавария» – 0:1;
- 03.10.21 «Бавария» – «Айнтрахт» – 1:2.
Прогноз на матч «Бавария» – «Айнтрахт»
«Бавария» все силы в конце сезона сосредоточит в Лиге чемпионов, гости могут этим воспользоваться и создать проблемы. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.55.