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    В «Арисе» сделали заявление о будущем Кокорина

    Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев прокомментировал будущее в клубе форварда Александра Кокорина.

    «В данный момент у Кокорина и команды все силы сконцентрированы на оставшихся играх. Пока никакого дополнительного обсуждения будущего Александра в «Арисе» не ведется.

    Конечный результат крайне зависит от сыгранных матчей, от этого зависит судьба клуба в летнем сезоне – будет «Арис» в еврокубках или нет.

    По завершению сезона будем говорить о том, где останется Кокорин. Он мотивирован и готовится, прилагает все усилия для работы с командой.

    Поэтому пока говорить о переговорах по будущему Александра и других вещах преждевременно», – сказал Дозорцев.

    • 33-летний Кокорин арендован «Арисом» до лета.
    • С 1 июля он станет свободным агентом.
    • В этом сезоне российский нападающий провел 30 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    24.04.2024 19:07
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