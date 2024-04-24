В «Арисе» сделали заявление о будущем Кокорина

Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев прокомментировал будущее в клубе форварда Александра Кокорина.
«В данный момент у Кокорина и команды все силы сконцентрированы на оставшихся играх. Пока никакого дополнительного обсуждения будущего Александра в «Арисе» не ведется.
Конечный результат крайне зависит от сыгранных матчей, от этого зависит судьба клуба в летнем сезоне – будет «Арис» в еврокубках или нет.
По завершению сезона будем говорить о том, где останется Кокорин. Он мотивирован и готовится, прилагает все усилия для работы с командой.
Поэтому пока говорить о переговорах по будущему Александра и других вещах преждевременно», – сказал Дозорцев.
- 33-летний Кокорин арендован «Арисом» до лета.
- С 1 июля он станет свободным агентом.
- В этом сезоне российский нападающий провел 30 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.
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