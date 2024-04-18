Канчельскис отреагировал на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая

Андрей Канчельскис поздравил Леонида Слуцкого, который стал лучшим тренером китайской Суперлиги по итогам марта.

«Поздравляю Слуцкого, что он признан тренером месяца в Китае! Молодец! Но самое главное – не как начнeшь, а как закончишь.

Звание тренера месяца ничего не даeт. Самое важное – конечный результат и то, какое место займeт команда по итогам сезона.

В любом случае Слуцкий молодец. Мало кто из наших специалистов работает в иностранных чемпионатах. Любой маленький успех – это хорошо для российского футбола», – сказал Канчельскис.