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    • Канчельскис отреагировал на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая

    Канчельскис отреагировал на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая

    Андрей Канчельскис поздравил Леонида Слуцкого, который стал лучшим тренером китайской Суперлиги по итогам марта.

    «Поздравляю Слуцкого, что он признан тренером месяца в Китае! Молодец! Но самое главное – не как начнeшь, а как закончишь.

    Звание тренера месяца ничего не даeт. Самое важное – конечный результат и то, какое место займeт команда по итогам сезона.

    В любом случае Слуцкий молодец. Мало кто из наших специалистов работает в иностранных чемпионатах. Любой маленький успех – это хорошо для российского футбола», – сказал Канчельскис.

    • В марте «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого набрал 9 очков в 3 турах чемпионата.
    • Команда российского тренера выиграла 3 матча с общим счетом 7:0.
    • Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» прошедшей зимой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:47
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    Комментарии (1)
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    ivany4
    1713466640
    Ты это Мостовому расскажи! Авось не подеретесь.)))
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