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    • Реакция Мостового на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая

    Реакция Мостового на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая

    Александр Мостовой высказался о том, что Леонид Слуцкий стал лучшим тренером китайской Суперлиги по итогам марта.

    «Не стоит серьезно относиться к таким успехам. Давайте мы еще про Китай будем говорить или про Монголию. Не будем Китай сравнивать с нами.

    Слуцкий был в «Рубине», в команде Чемпионшипа. Вот с этим и надо сравнивать. А на это мне вообще все равно», – заявил Мостовой.

    • В марте «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого набрал 9 очков в 3 турах чемпионата.
    • Команда российского тренера выиграла 3 матча с общим счетом 7:0.
    • Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» прошедшей зимой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    VVM1964
    1713463036
    Когда то мы скептически и к китайским машинам относились, а в 90-е из Китая в основном только пуховики везли... не успели оглянуться - и где Китай, и где мы ((( ...
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    СайфуЛлах-Усманов-google
    1713463914
    Почему люди слушают и спрашивают этого завистника, гордеца, эту .уку... сам просиживает штаны и ж....а вся в мазолях наверное от того что сидит и пердит от зависти... мост сам где работал то? Слуцкий когда туда поехал все кричали шас обосрется и вернётся а вот нееет у него что то получается и вот переобулись все начали про Китай там что то мазолить ...
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