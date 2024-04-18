Реакция Мостового на признание Слуцкого тренером месяца в чемпионате Китая

Александр Мостовой высказался о том, что Леонид Слуцкий стал лучшим тренером китайской Суперлиги по итогам марта.

«Не стоит серьезно относиться к таким успехам. Давайте мы еще про Китай будем говорить или про Монголию. Не будем Китай сравнивать с нами.

Слуцкий был в «Рубине», в команде Чемпионшипа. Вот с этим и надо сравнивать. А на это мне вообще все равно», – заявил Мостовой.