Агент Сафонов: «Интуиция подсказывает, что вылета из РПЛ в этом году не будет»

Алексей Сафонов, футбольный агент, предположил, что из РПЛ по итогам сезона никто не вылетит.

– Борьба в нижней части таблицы сейчас ещe сильнее, чем в верхней. Кто из команд всe-таки ближе к тому, чтобы отправиться в Первую лигу?

– Сложно сказать, но мне подсказывает интуиция, что лигу расширят, потому что все команды нам дороги. Думаю, что в итоге никто не вылетит.

– Даже такой вариант возможен?

– Я бы так сделал. У «Сочи» отличное финансирование, калининградскую команду с сумасшедшим городом тоже не хотелось бы терять. В принципе, в этом сезоне отличная конкуренция, так что всe возможно. Сейчас сборная не играет и нет еврокубков, поэтому хотелось бы видеть больше игр РПЛ.