Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Барса - ПСЖ Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Агент Сафонов: «Интуиция подсказывает, что вылета из РПЛ в этом году не будет»

    Агент Сафонов: «Интуиция подсказывает, что вылета из РПЛ в этом году не будет»

    Алексей Сафонов, футбольный агент, предположил, что из РПЛ по итогам сезона никто не вылетит.

    – Борьба в нижней части таблицы сейчас ещe сильнее, чем в верхней. Кто из команд всe-таки ближе к тому, чтобы отправиться в Первую лигу?

    – Сложно сказать, но мне подсказывает интуиция, что лигу расширят, потому что все команды нам дороги. Думаю, что в итоге никто не вылетит.

    – Даже такой вариант возможен?

    – Я бы так сделал. У «Сочи» отличное финансирование, калининградскую команду с сумасшедшим городом тоже не хотелось бы терять. В принципе, в этом сезоне отличная конкуренция, так что всe возможно. Сейчас сборная не играет и нет еврокубков, поэтому хотелось бы видеть больше игр РПЛ.

    • Ближайший тур стартует 19 апреля.
    • Осталось провести 7 туров.
    • Сейчас в зоне вылета идут «Ахмат» и «Сочи».

    Новости по теме
    Колыванов посоветовал «Спартаку» четырех тренеров
    Канчельскис сравнил топ-клуб АПЛ со «Спартаком»
    Пловчиха Ефимова оценила тренерские способности Абаскаля 7
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии (31)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WILDLING_HRUNDEL
    1713284018
    Тоже думаю что наоборот добавят пару команд ещё и никто не вылетит
    Ответить
    Нас Много
    1713284065
    Вот так и умирает спорт, когда начинает царствовать бизнес. Надеюсь в этом сезоне прогноз Сафонова не состоится.
    Ответить
    BAIv
    1713285452
    Вот о расширении РПЛ надо пораньше принять решение, а не когда Ахмат займёт последнее место!!
    Ответить
    Алексей З
    1713285725
    Я уже писал , если Ахмат будет стоять на вылет , лигу расширят. Конституцию поменяли ради одного , а уж тут как два пальца...
    Ответить
    fakeid
    1713289309
    16 команд для самой большой страны мира считаю позором. конечно, лучше 18. или 20, пока нет еврокубков. регионы только рады будут, когда к ним приедет зенит/спартак/цска. но, млять, играть на унылых разваливающихся аренах ни у кого нет желания. нужна госпрограмма по развитию футбола и постройка современных арен, других вариантов не вижу, частники вкладываться не будут.
    Ответить
    Suvorov71
    1713292184
    У нас на 12 команд нет нормальных игроков, помойка совсем не готовит футболистов, зачем все купят, а остальные что купят, нет не нужно увеличение, уменьшить до 12 команд и питерскую помойку во вторую лигу, там ее настоящее место
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+