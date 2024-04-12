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    • Сборную Израиля могут в будущем пригласить на Кубок Америки

    Сборную Израиля могут в будущем пригласить на Кубок Америки

    Президент Израильской футбольной ассоциации (IFA) Моше Зуарес подписал соглашение с президентом Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингесом на конгрессе КОНМЕБОЛ в Парагвае. Оно может позволить Израилю сыграть в будущих розыгрышах Кубка Америки.

    «Это особенно захватывающий, исторический момент и международный прорыв для IFA. Наша настоящая дружба с Алехандро Домингесом, президентом КОНМЕБОЛ и вице-президентом ФИФА, дала жизнь этому замечательному плоду для израильского футбола.

    Я очень надеюсь, что сборная Израиля примет участие в одном из крупных турниров, организуемых КОНМЕБОЛ, возможно, даже в Кубке Америки», – сказал Зуарес.

    • Ближайший розыгрыш Кубка Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.
    • Следующий турнир пройдет в 2028 году в Парагвае.
    • В Кубке Америки регулярно принимают участие команды из зоны КОНКАКАФ, также туда приглашались команды из Азии.
    • Израиль с 1994 года является членом УЕФА.

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    Источник: The Athletic

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    12.04.2024 10:03
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