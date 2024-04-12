Сборную Израиля могут в будущем пригласить на Кубок Америки

Президент Израильской футбольной ассоциации (IFA) Моше Зуарес подписал соглашение с президентом Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингесом на конгрессе КОНМЕБОЛ в Парагвае. Оно может позволить Израилю сыграть в будущих розыгрышах Кубка Америки.

«Это особенно захватывающий, исторический момент и международный прорыв для IFA. Наша настоящая дружба с Алехандро Домингесом, президентом КОНМЕБОЛ и вице-президентом ФИФА, дала жизнь этому замечательному плоду для израильского футбола.

Я очень надеюсь, что сборная Израиля примет участие в одном из крупных турниров, организуемых КОНМЕБОЛ, возможно, даже в Кубке Америки», – сказал Зуарес.