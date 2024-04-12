Сборную Израиля могут в будущем пригласить на Кубок Америки

Президент Израильской футбольной ассоциации (IFA) Моше Зуарес подписал соглашение с президентом Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингесом на конгрессе КОНМЕБОЛ в Парагвае. Оно может позволить Израилю сыграть в будущих розыгрышах Кубка Америки.
«Это особенно захватывающий, исторический момент и международный прорыв для IFA. Наша настоящая дружба с Алехандро Домингесом, президентом КОНМЕБОЛ и вице-президентом ФИФА, дала жизнь этому замечательному плоду для израильского футбола.
Я очень надеюсь, что сборная Израиля примет участие в одном из крупных турниров, организуемых КОНМЕБОЛ, возможно, даже в Кубке Америки», – сказал Зуарес.
- Ближайший розыгрыш Кубка Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.
- Следующий турнир пройдет в 2028 году в Парагвае.
- В Кубке Америки регулярно принимают участие команды из зоны КОНКАКАФ, также туда приглашались команды из Азии.
- Израиль с 1994 года является членом УЕФА.