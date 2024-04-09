Мостовой скептически относится к успехам Слуцкого в Китае: «Еще скажите, что в Монголии»

Александр Мостовой не считает серьезным достижением результаты «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого.

Команда выиграла при российском тренере все 6 матчей сезона с общим счетом 14:2.

«Шанхай Шэньхуа» взял Суперкубок Китая и лидирует в чемпионате с 4-очковым отрывом.

Слуцкий установил рекорд, выдав лучший старт в истории клуба.

«Мне всe равно на Слуцкого. Чего он мне? Пусть выигрывает. Где он тренирует, в Китае? Еще скажите, что в Монголии.

Он был в «Рубине», и все видели результат. К чемпионату Китая серьезно относиться не стоит», – сказал Мостовой.