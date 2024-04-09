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    • Мостовой скептически относится к успехам Слуцкого в Китае: «Еще скажите, что в Монголии»

    Мостовой скептически относится к успехам Слуцкого в Китае: «Еще скажите, что в Монголии»

    Александр Мостовой не считает серьезным достижением результаты «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого.

    • Команда выиграла при российском тренере все 6 матчей сезона с общим счетом 14:2.
    • «Шанхай Шэньхуа» взял Суперкубок Китая и лидирует в чемпионате с 4-очковым отрывом.
    • Слуцкий установил рекорд, выдав лучший старт в истории клуба.

    «Мне всe равно на Слуцкого. Чего он мне? Пусть выигрывает. Где он тренирует, в Китае? Еще скажите, что в Монголии.

    Он был в «Рубине», и все видели результат. К чемпионату Китая серьезно относиться не стоит», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.04.2024 18:55
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    Комментарии (23)
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    k611
    1712684240
    Ещё бы. Слуцкий же в футбол не играл, значит, по мнению Мостового, у Слуцкого как у тренера успехов быть не может. А если сказать проще, Мостового жаба давит, как это, кто то успехов добивается, а этот кто то не сам Мостовой.
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    Riot Zero
    1712689220
    Мостовой, желчная, завистливая падаль.
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    Bozigit
    1712693257
    Клоун. Вернее неудачливый клоун. Мостовой вызывает презрение и рвоту.
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    Айболид
    1712695428
    ув. Царь , ваш уровень - помощник тренера дворовой команды по домино .
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    Бриг
    1712696167
    Прав Мостовой. Слуцкий так себе тренер, а лучшую команду Китая любой наш тренер будет тренировать успешно.
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    Lemega
    1712766363
    Ты чего достиг как тренер? Пыль гоняешь губами, а у Слуцкого титулы как у тренера. Поэтому рот закрой и не п.зди.
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    Виктор.С
    1712774014
    Александр Мостовой,но выиграйте в качестве тренера хоть что-нибудь,потом и будете трещать плохо про остальных,,как же вы несправедливы
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    ВладимирЖека
    1712784211
    Как же надоела эта швабра со своим бесполезным мнением
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    николай-добровольский-yan
    1712844154
    Погоняло ,,король,, больше подходит специалисту, замеченному в работе языком.Выиграйте ,как тренер ,хотя бы в настольном футболе.Потом высказывайтесь о других.Судя по глубокому знанию Китайского и Монгольского футбола вы будующий тренер сборной мира.Зарему с черевоугодниченко в команду возьмете,губерниев вас назначит чемпионами вселенной.
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    Juic
    1713456476
    "К словам Мостового серьезно относиться не стоит", – сказал Китай.
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