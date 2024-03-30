Акинфеев: «Хорошо, что ЦСКА не пропустил третий от «Сочи»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итог матча 22-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Москвичи вели 2:0.

«Давайте посмотрим на первый гол. Он оказался нелогичным. Был рикошет, и мяч пронырнул в ворота. Происходит, что происходит. Скажу больше: если ты играешь до конца, не даeшь создавать много моментов у своих ворот, то выигрываешь или забиваешь на один гол больше.

ЦСКА снова упустил победу, ведя в счeте? Не могу объяснить эту тенденцию, всем надо разбираться. Хотя был пятидневный сбор в Сочи, много об этом говорили, смотрели теорию. Наверное, по такой игре хорошо, что ещe один не пропустили, если объективно», – сказал Акинфеев.