Партнером «Локомотива» стал итальяно-китайский автопроизводитель

«Локомотив» заключил партнерское соглашение с компанией SWM Motors.
В рамках сотрудничества во время проведения домашних матчей логотип автопроизводителя будет размещeн на рекламных носителях стадиона «РЖД Арена» и на игровой форме футболистов.
- SWM Motors – итальяно-китайский автопроизводитель.
- Центр дизайна был создан в Милане, а производственная линия – в Чунцине.
- Сборка автомобилей осуществляется в Калининграде.
- В марте официально стартовали продажи автомобилей SWM Motors на российском рынке.
Источник: сайт «Локомотива»