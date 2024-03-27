Радимов: «Больше хочу, чтобы сезон Медиалиги выиграла не моя команда, а «Эгриси» Уткина»

Тренер медийной команды «Чисто Питер» Владислав Радимов пожелал «Эгриси» победы в предстоящем сезоне Медиалиги.

«Вот сейчас начнется сезон Медиалиги, играет «Эгриси». Мы [«Чисто Питер»], может, и хотим стать чемпионами, но я больше хочу, чтобы чемпионом стал «Эгриси», – сказал Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».