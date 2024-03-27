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  • Радимов: «Больше хочу, чтобы сезон Медиалиги выиграла не моя команда, а «Эгриси» Уткина»

Радимов: «Больше хочу, чтобы сезон Медиалиги выиграла не моя команда, а «Эгриси» Уткина»

27 марта 2024, 09:50
1

Тренер медийной команды «Чисто Питер» Владислав Радимов пожелал «Эгриси» победы в предстоящем сезоне Медиалиги.

«Вот сейчас начнется сезон Медиалиги, играет «Эгриси». Мы [«Чисто Питер»], может, и хотим стать чемпионами, но я больше хочу, чтобы чемпионом стал «Эгриси», – сказал Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

  • «Эгриси» последние годы курировал Василий Уткин.
  • Комментатор умер на прошлой неделе в 52 года.
  • В прошлом сезоне Медиалиги «Эгриси» дошел до полуфинала.

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Источник: «Бомбардир»
Медиафутбол Радимов Владислав Уткин Василий
Комментарии (1)
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Степашкин Вова
1711522938
Это было бы здорово
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