Мостовой отреагировал на возможный отъезд Черчесова в Азербайджан

Бывший партнер Станислава Черчесова по «Спартаку» Александр Мостовой отреагировал на интерес к тренеру со стороны сборной Азербайджана.

«Ещe неделю назад Черчесов был одним из претендентов на пост главного тренера «Спартака». Помимо Станислава, видимо, есть ещe кандидаты на должность тренера Азербайджана. Азербайджан никогда ничего не добивался и с приходом Станислава может чего-то добиться или зацепиться за что-то, как Грузия сейчас борется за выход на Евро-2024», – сказал Мостовой.