Стало известно, почему Кокорин пропустил 3 матча в чемпионате Кипра

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин имеет небольшое мышечное повреждение, жалуется на дискомфорт и болевые ощущения. По данным «РБ Спорт», ожидается, что он восстановится к следующему матчу команды против «Анортосиса» 31 марта.

От выступлений Кокорина в оставшейся части сезона будет зависеть решение руководства клуба о возможном продлении контракта, рассчитанного до конца года.