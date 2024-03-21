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    • Стало известно, почему Кокорин пропустил 3 матча в чемпионате Кипра

    Стало известно, почему Кокорин пропустил 3 матча в чемпионате Кипра

    Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин имеет небольшое мышечное повреждение, жалуется на дискомфорт и болевые ощущения. По данным «РБ Спорт», ожидается, что он восстановится к следующему матчу команды против «Анортосиса» 31 марта.

    От выступлений Кокорина в оставшейся части сезона будет зависеть решение руководства клуба о возможном продлении контракта, рассчитанного до конца года.

    • 33-летний россиянин пропустил 3 последних матча «Ариса» в чемпионате Кипра.
    • В текущем сезоне Кокорин провел за клуб 26 встреч, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.
    • За 6 туров до окончания чемпионата «Арис» занимает 3-е место с 60 очками после 30 игр. Отставание от лидирующего АПОЭЛ составляет 3 очка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:27
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    Комментарии (4)
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    Давид59
    1711006448
    Ну-ну. Мышечные повреждения. Кто в это поверит? Ясен пень после Дня Рождения "воосстанавливается"
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    Cleaner
    1711006873
    Забухал Саша...
    Ответить
    Таврида
    1711011450
    Опять табуретки с днюхи не успели убрать...
    Ответить
    Цугундeр
    1711011691
    Опять мышечное.. Опять легендарного массажиста вызывать . А это надолго.
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    Россия
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