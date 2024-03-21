Стало известно, почему Кокорин пропустил 3 матча в чемпионате Кипра

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин имеет небольшое мышечное повреждение, жалуется на дискомфорт и болевые ощущения. По данным «РБ Спорт», ожидается, что он восстановится к следующему матчу команды против «Анортосиса» 31 марта.
От выступлений Кокорина в оставшейся части сезона будет зависеть решение руководства клуба о возможном продлении контракта, рассчитанного до конца года.
- 33-летний россиянин пропустил 3 последних матча «Ариса» в чемпионате Кипра.
- В текущем сезоне Кокорин провел за клуб 26 встреч, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.
- За 6 туров до окончания чемпионата «Арис» занимает 3-е место с 60 очками после 30 игр. Отставание от лидирующего АПОЭЛ составляет 3 очка.