Жеребьевка Кубка России и еврокубков, подробности ДТП Промеса, решение «Спартака» по Абаскалю и другие новости

Винисиус угрожал пропустить матч из-за недовольства постом в соцсети «Реала».
Результаты жеребьевки второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Результаты жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.
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«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений в адрес Винисиуса на матчах «Барселоны» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.
«Спартак» принял решение по Абаскалю после победы над «Оренбургом».
Миранчук рискует не попасть в Англию на матч с «Ливерпулем».