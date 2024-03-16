Жеребьевка Кубка России и еврокубков, подробности ДТП Промеса, решение «Спартака» по Абаскалю и другие новости

Винисиус угрожал пропустить матч из-за недовольства постом в соцсети «Реала».

Результаты жеребьевки второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Результаты жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Новые подробности ДТП с участием Промеса в ОАЭ.

Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.

Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций.

«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений в адрес Винисиуса на матчах «Барселоны» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Спартак» принял решение по Абаскалю после победы над «Оренбургом».

Миранчук рискует не попасть в Англию на матч с «Ливерпулем».