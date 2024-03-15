«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений в адрес Винисиуса на матчах «Барселоны» и «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Реал» подал жалобу в прокуратуру из-за оскорблений в адрес нападающего команды Винисиуса на матчах Лиги чемпионов без участия «сливочных».

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» подал жалобу в Генеральную прокуратуру против преступлений на почве ненависти и дискриминации ввиду расистских и ненавистнических оскорблений в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора в окрестностях Олимпийского стадиона «Монжуик» и стадиона «Метрополитано» в Мадриде перед матчами «Барселона» – «Наполи» и «Атлетико Мадрид» – «Интер Милан» в Лиге чемпионов.

«Реал Мадрид» просит прокуратуру запросить имеющиеся видеозаписи из обеих локаций, чтобы установить авторов расистских и ненавистнических оскорблений.

«Реал Мадрид» осуждает агрессивные расистские, дискриминационные и ненавистнические атаки, которые, к сожалению, неоднократно были направлены в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора.

Наш клуб продолжит работу по защите ценностей футбола и спорта и будет твердо бороться за нулевую толерантность в отношении таких отвратительных эпизодов, как те, которые продолжают происходить в последнее время», – говорится в заявлении.