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    • «Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений в адрес Винисиуса на матчах «Барселоны» и «Атлетико» в Лиге чемпионов

    «Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений в адрес Винисиуса на матчах «Барселоны» и «Атлетико» в Лиге чемпионов

    «Реал» подал жалобу в прокуратуру из-за оскорблений в адрес нападающего команды Винисиуса на матчах Лиги чемпионов без участия «сливочных».

    «Футбольный клуб «Реал Мадрид» подал жалобу в Генеральную прокуратуру против преступлений на почве ненависти и дискриминации ввиду расистских и ненавистнических оскорблений в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора в окрестностях Олимпийского стадиона «Монжуик» и стадиона «Метрополитано» в Мадриде перед матчами «Барселона» – «Наполи» и «Атлетико Мадрид» – «Интер Милан» в Лиге чемпионов.

    «Реал Мадрид» просит прокуратуру запросить имеющиеся видеозаписи из обеих локаций, чтобы установить авторов расистских и ненавистнических оскорблений.

    «Реал Мадрид» осуждает агрессивные расистские, дискриминационные и ненавистнические атаки, которые, к сожалению, неоднократно были направлены в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора.

    Наш клуб продолжит работу по защите ценностей футбола и спорта и будет твердо бороться за нулевую толерантность в отношении таких отвратительных эпизодов, как те, которые продолжают происходить в последнее время», – говорится в заявлении.

    • Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона»«Наполи» и «Атлетико»«Интер» прошли 12 и 13 марта.
    • Сообщалось в частности, что на матче в Барселоне болельщики скандировали пожелания смерти для Винисиуса.

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    Источник: официальный сайт «Реала»

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