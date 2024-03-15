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    Новые подробности ДТП с участием Промеса в ОАЭ

    Квинси Промес попал в аварию на территории ОАЭ еще до зимних сборов «Спартака».

    ДТП произошло 15 января во время отпуска футболиста. Он врезался в автобус и скрылся с места происшествия.

    Через два дня после инцидента голландский вингер улетел в Москву – тогда еще не удалось определить виновника аварии, поэтому его выпустили в Россию.

    Вскоре Промес вернулся в Дубай для участия в сборах команды, но во второй раз покинуть Эмираты не смог. За это время полиция установила, что Квинси устроил ДТП, и передала дело в суд, который 20 февраля вынес решение в заочном режиме.

    После разбирательств 11 марта суд назначил спартаковцу штраф в размере 10 тысяч дирхам (примерно 250 тысяч рублей). Впрочем, к тому времени возвращение игрока в Россию стало невозможным из-за запроса прокуратуры Нидерландов.

    Теперь Промесу грозит экстрадиция на родину и тюремное заключение на срок 7,5 лет за нападение с ножом на двоюродного брата и причастность к контрабанде наркотиков.

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    Источник: Baza

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии (12)
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    Dr Metal
    1710506041
    Преступник должен сидеть
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    99-й
    1710506510
    ну круто. премию Дарвина ему
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    VVM1964
    1710507901
    От ДТП отбодались, что не говорит об уме Промеса, накосячившего и сунувшего нос туда где есть значимая потенциальная опасность (((. Но раз до сих пор не выпустили, то значит аргументы Нидерландов имеют основания...
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    Cleaner
    1710508243
    Так Промес еще и СВОИХ УКРЫВАТЕЛЕЙ, получается, ОБМАНУЛ, скрыв факт ДТП, который случился еще во время его отпуска! Ну дебил. За Спартака теперь ну совсем СТЫДНО!!!...(((
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    Цугундeр
    1710508296
    )) В свободное от основной работы время. Спартак не при делах ,значит. Умора.
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    Айболид
    1710508459
    Я так думаю , что гаспром проник в мозг Промеса и голосами в его голове управлял его действиями . Скрипач - свидетель . И фсястранаэтознаит .
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