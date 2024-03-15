Новые подробности ДТП с участием Промеса в ОАЭ

Квинси Промес попал в аварию на территории ОАЭ еще до зимних сборов «Спартака».

ДТП произошло 15 января во время отпуска футболиста. Он врезался в автобус и скрылся с места происшествия.

Через два дня после инцидента голландский вингер улетел в Москву – тогда еще не удалось определить виновника аварии, поэтому его выпустили в Россию.

Вскоре Промес вернулся в Дубай для участия в сборах команды, но во второй раз покинуть Эмираты не смог. За это время полиция установила, что Квинси устроил ДТП, и передала дело в суд, который 20 февраля вынес решение в заочном режиме.

После разбирательств 11 марта суд назначил спартаковцу штраф в размере 10 тысяч дирхам (примерно 250 тысяч рублей). Впрочем, к тому времени возвращение игрока в Россию стало невозможным из-за запроса прокуратуры Нидерландов.

Теперь Промесу грозит экстрадиция на родину и тюремное заключение на срок 7,5 лет за нападение с ножом на двоюродного брата и причастность к контрабанде наркотиков.

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