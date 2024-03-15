Винисиус угрожал пропустить матч из-за недовольства постом в соцсети «Реала»

Нападающий «Реала» Винисиус в конце февраля был неприятно удивлен публикацией в одной из социальных сетей клуба.

За два дня до игры с «Валенсией» в 27-м туре Ла Лиги (2:2) 2 марта в аккаунте «сливочных» появилась фотография бразильца, целующего эмблему клуба. На изображении также был размещен стикер с логотипом израильского дуэта ди-джеев Vini Vici – на нем изображена эволюция от обезьяны к человеку.

Из-за нее, по данным Relevo, Винисиус говорил очень резкие слова в адрес лиц, отвечающих за работу с соцсетями, и угрожал пропустить матч с «Валенсией». Ситуацию уладил генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес – он убедил игрока принять участие во встрече и пообещал применить дисциплинарные меры по отношению к ответственным.