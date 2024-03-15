Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Винисиус угрожал пропустить матч из-за недовольства постом в соцсети «Реала»

    Винисиус угрожал пропустить матч из-за недовольства постом в соцсети «Реала»

    Нападающий «Реала» Винисиус в конце февраля был неприятно удивлен публикацией в одной из социальных сетей клуба.

    За два дня до игры с «Валенсией» в 27-м туре Ла Лиги (2:2) 2 марта в аккаунте «сливочных» появилась фотография бразильца, целующего эмблему клуба. На изображении также был размещен стикер с логотипом израильского дуэта ди-джеев Vini Vici – на нем изображена эволюция от обезьяны к человеку.

    Из-за нее, по данным Relevo, Винисиус говорил очень резкие слова в адрес лиц, отвечающих за работу с соцсетями, и угрожал пропустить матч с «Валенсией». Ситуацию уладил генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес – он убедил игрока принять участие во встрече и пообещал применить дисциплинарные меры по отношению к ответственным.

    • В том матче Винисиус сделал дубль.
    • В этом сезоне 23-летний бразилец провел 27 матчей, забил 16 голов и отдал 8 передач.

    Новости по теме
    Фанаты «Барселоны» перед матчем с «Наполи» скандировали «Винисиус, умри!» 6
    Винисиус летом может сменить «Реал» на «ПСЖ» 6
    Миятович: «Винисиус раздражает своим поведением в том числе партнеров по «Реалу» 3
    Источник: Relevo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:18
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    JIEGEHDA
    1710482227
    А он думал что он котик Мяу
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1710484512
    МУДАК ВИНИСИУС ......САМЫЙ обиженный игрок и МУДАК провокатор хренов.....ДОСТАЛ УЖЕ с нытьём
    Ответить
    Skull_Boy
    1710485397
    Надо от этой обезьяны избавляться, слишком уже квакать начинает
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+