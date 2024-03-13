Рангник исключил трех игроков из состава сборной Австрии за гомофобные кричалки

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что убрал трех футболистов из заявки на мартовские матчи.

Это Никлас Хедл, Марко Груль и Гуидо Бургшталлер из венского «Рапида». Они исключены из национальной команды за гомофобные кричалки.

«Я не потерплю подобного в команде, которую тренирую. Все, за что мы выступаем, находится на противоположном полюсе, и я сказал ребятам об этом по телефону», – сказал Рангник.