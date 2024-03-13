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    • Рангник исключил трех игроков из состава сборной Австрии за гомофобные кричалки

    Рангник исключил трех игроков из состава сборной Австрии за гомофобные кричалки

    Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что убрал трех футболистов из заявки на мартовские матчи.

    Это Никлас Хедл, Марко Груль и Гуидо Бургшталлер из венского «Рапида». Они исключены из национальной команды за гомофобные кричалки.

    «Я не потерплю подобного в команде, которую тренирую. Все, за что мы выступаем, находится на противоположном полюсе, и я сказал ребятам об этом по телефону», – сказал Рангник.

    • Игроки «Рапида» скандировали гомофобные кричалки после победы в дерби с «Аустрией» 25 февраля.
    • Их дисквалифицировали на несколько туров австрийской Бундеслиги.
    • В марте Австрия проведет товарищеские матчи со Словакией и Турцией.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии (5)
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    волчарик
    1710342616
    Демократия ля,очередная прости...не понятая душа подсраивается под исковерканный мир.
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    Riot Zero
    1710342777
    Вот же п.и.д.о.р., ответили по телефону Рангнику футболисты Никлас Хедл, Марко Груль и Гуидо Бургшталлер.
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    ...уефан
    1710343868
    ...Админ, а конкретнее? Мы запишем кричалки)...
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    Niklas80
    1710348056
    Этот мир сошёл с ума.
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    Napaleon Banapart
    1710348925
    П и д о р а с а м тут не место кричали они...
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