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    Вьештица назвал сильнейшего серба в истории РПЛ

    Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица определил сильнейшего серба в истории чемпионата России.

    «Если мы берeм всю карьеру, то Неманья Видич. Он был лучшим.

    Если мы берeм в расчeт, кто лучше всех проявил себя в России, то назову Милоша Красича и Зорана Тошича. Они долго играли за ЦСКА, оба были ключевыми футболистами команды. Лазович тоже был в порядке, но Милош и Зоран гораздо дольше играли», – сказал Вьештица.

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    Источник: Metaratings

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    08.03.2024 01:05
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    Комментарии (4)
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    Baggio1986
    1709878603
    Видич
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    DOCTOR PENALTY
    1709886016
    Однозначно Видич!!!
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    balam
    1709891084
    а Иваныч?
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    alefreddy
    1709892562
    Видич наголову выше других перечисленных
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    Россия
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