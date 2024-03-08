Вьештица назвал сильнейшего серба в истории РПЛ

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица определил сильнейшего серба в истории чемпионата России.

«Если мы берeм всю карьеру, то Неманья Видич. Он был лучшим.

Если мы берeм в расчeт, кто лучше всех проявил себя в России, то назову Милоша Красича и Зорана Тошича. Они долго играли за ЦСКА, оба были ключевыми футболистами команды. Лазович тоже был в порядке, но Милош и Зоран гораздо дольше играли», – сказал Вьештица.