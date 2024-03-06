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    • Экс-президент «Спартака» встал на защиту Киркорова, посетившего скандальную вечеринку Ивлеевой

    Экс-президент «Спартака» встал на защиту Киркорова, посетившего скандальную вечеринку Ивлеевой

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об участии Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

    • Телеведущая организовала вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»).
    • Она прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря.
    • После публикации фото и видео участников мероприятия стали «отменять».

    «Не считаю, что нужно заклевывать людей за ошибки. Филипп Киркоров всегда был известен своей не самой большой мужественностью.

    Что он такого сделал на этой вечеринке, чтобы вот так его закапывать? После он сказал, что приносит извинения, поехал на фронт, использовал свои профессиональные качества в помощь СВО.

    Да, так с голой жопой веселиться в такое время – ужасно, но так было всегда. Еще в Римской Империи люди устраивали оргии во время больших войн.

    Зачем полностью отменять Киркорова? Чтобы он перестал нас радовать своими песнями? Для чего это нужно? Он сам себя хорошо наказывает. Ничего противозаконного он на этой вечеринке не сделал», – заявил Червиченко.

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    Источник: Sport24

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    06.03.2024 17:31
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    Комментарии (12)
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    ...уефан
    1709736248
    ... достали!!!...
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    aaaaahhhh
    1709737348
    и это про футбол. только не мячом а Филиными яйцами:))))
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1709738202
    Червяк защищает Филю, наверное друзья, "такой-же".
    Ответить
    СпорЦмен
    1709738581
    А кто на него обижался?
    Ответить
    Таврида
    1709739994
    Да все знают что Киркоров шел на матч Спартака, просто дверью ошибся.
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    rash1959
    1709741119
    Да прекратите писать "Экс-президент «Спартака»". Напишите просто "червяк встал на защиту" и я смачно плюну на экран с червяком.
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