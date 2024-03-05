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    • Уткин рассказал, что «Спартак» ему напоминает камыш на реке

    Уткин рассказал, что «Спартак» ему напоминает камыш на реке

    Василий Уткин сравнил «Спартак» с камышом.

    «Клуб живeт как камыш на реке; растeт сам по себе. А камыш может вдохновлять поэтов, кормить рыбаков, но он не выиграет чемпионат России, он просто шумит.

    Это среда обитания. Рыб, рыбаков, легенд. Утопленников. Но он есть – и есть. Взвоет поэт: о чeм шумишь ты, камыш? Дай ответ! Не даeт ответа.

    Вот в «Зените» масса проблем, но там есть кому принимать решения. Может, неправильные; но есть. Вот в «Краснодаре» масса непоняток, но та же история: решения, может, не всем понятные, может, даже правду говорят – самодурственные; но они есть.

    А в «Спартаке» – нет», – написал Уткин в своей колонке для «Советского спорта».

    • «Спартак» идет на 4-м месте в таблице РПЛ.
    • Команда набрала 31 очко в 19 турах чемпионата.

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    Источник: «Советский спорт»

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    05.03.2024 21:21
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NewLife
    1709664475
    Похоже Уткин принял на грудь грамм 250.
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    ...уефан
    1709664485
    ...похоже, уже бредить начал, скоро кома и кранты!)...
    Ответить
    алдан2014
    1709684858
    Совсем плох товарищ..кончай бухать Уткин
    Ответить
    =Cпapтак=
    1709691146
    а уткин напопинает бочку пива так что теперь
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