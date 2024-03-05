Уткин рассказал, что «Спартак» ему напоминает камыш на реке

Василий Уткин сравнил «Спартак» с камышом.

«Клуб живeт как камыш на реке; растeт сам по себе. А камыш может вдохновлять поэтов, кормить рыбаков, но он не выиграет чемпионат России, он просто шумит.

Это среда обитания. Рыб, рыбаков, легенд. Утопленников. Но он есть – и есть. Взвоет поэт: о чeм шумишь ты, камыш? Дай ответ! Не даeт ответа.

Вот в «Зените» масса проблем, но там есть кому принимать решения. Может, неправильные; но есть. Вот в «Краснодаре» масса непоняток, но та же история: решения, может, не всем понятные, может, даже правду говорят – самодурственные; но они есть.

А в «Спартаке» – нет», – написал Уткин в своей колонке для «Советского спорта».