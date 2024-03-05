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    • Экс-президент «Спартака»: «Ивлеева нереально тупая – ее надо отхлестать розгами на Красной площади»

    Экс-президент «Спартака»: «Ивлеева нереально тупая – ее надо отхлестать розгами на Красной площади»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об «отмене» Анастасии Ивлеевой.

    • Телеведущая организовала вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»).
    • На ней были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости.
    • Вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря.
    • После публикации фото и видео участников мероприятия стали «отменять».

    «Ивлеева – это просто маленькая глупая девочка, у которой уровень ума третьего или четвертого класса школы. Вы вспомните ее интервью с Собчак. Ну она нереально тупая.

    Отсутствие ума приводит к отсутствию самовоспитания и культуры. Вот она и носит драгоценный камень на заднице.

    Что вот с ней делать? Отхлестать на Красной площади розгами на глазах у всех и отпустить. Большего она не заслуживает», – считает Червиченко.

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    Источник: Sport24

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    05.03.2024 20:56
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1709663219
    Вспомнили !!!!!! Давайте про неё , а то про Промеса уже надоело.
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    ...уефан
    1709663356
    ...да и тебя бы не мешало вместе с ней)...
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    Врундель
    1709663911
    Ну судя по действиям руководства спартака и некоторых игроков,там вообще идиотизмом попахивает
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    qwertyйцукен
    1709664333
    А Фильку то чо? Димку Билана ? ..Хотя нет. Они ж уже поехали на Донбасс. Прогнулись и выгнулись. Обмусолили, обцеловали чью надо жопу. Юру Шевчука вспоминаю с его, уже вошедшим в новую историю России---" Родина это не жопа президента..."
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    алдан2014
    1709684965
    Самая спортивная новость
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    Каратель
    1709691558
    Червяк по ходу ещё тот извращуга) а может просто забыть и нигде не упоминать сию личность-вот отличное наказание
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