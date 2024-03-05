Экс-президент «Спартака»: «Ивлеева нереально тупая – ее надо отхлестать розгами на Красной площади»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об «отмене» Анастасии Ивлеевой.

Телеведущая организовала вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»).

На ней были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости.

Вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря.

После публикации фото и видео участников мероприятия стали «отменять».

«Ивлеева – это просто маленькая глупая девочка, у которой уровень ума третьего или четвертого класса школы. Вы вспомните ее интервью с Собчак. Ну она нереально тупая.

Отсутствие ума приводит к отсутствию самовоспитания и культуры. Вот она и носит драгоценный камень на заднице.

Что вот с ней делать? Отхлестать на Красной площади розгами на глазах у всех и отпустить. Большего она не заслуживает», – считает Червиченко.