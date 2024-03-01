Салихова — о стадионе «Спартака»: «Несколько миллиардов с «Лукойла» списали, а поле подготовить забыли»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала недопуск домашней арены клуба к проведению матчей из-за плохого состояния газона.
«Стадион переименовали, несколько миллиардов с «Лукойл» списали, а поле подготовить забыли. И это первый матч на «Лукойл Арене». Первый блин комом», – сказала Салихова.
- 29 февраля комиссия РПЛ по оценке качества полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арены» регламенту лиги и стандартам РФС и заявила о временной приостановке проведения там игр.
- 1 марта красно-белые должны сообщить лиге о месте проведения встречи 20-го тура с «Факелом».
- Название «Лукойл Арена» стадион в Тушине получил с 1 января. Ранее он именовался «Открытие Банк Арена».