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    • Салихова — о стадионе «Спартака»: «Несколько миллиардов с «Лукойла» списали, а поле подготовить забыли»

    Салихова — о стадионе «Спартака»: «Несколько миллиардов с «Лукойла» списали, а поле подготовить забыли»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала недопуск домашней арены клуба к проведению матчей из-за плохого состояния газона.

    «Стадион переименовали, несколько миллиардов с «Лукойл» списали, а поле подготовить забыли. И это первый матч на «Лукойл Арене». Первый блин комом», – сказала Салихова.

    • 29 февраля комиссия РПЛ по оценке качества полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арены» регламенту лиги и стандартам РФС и заявила о временной приостановке проведения там игр.
    • 1 марта красно-белые должны сообщить лиге о месте проведения встречи 20-го тура с «Факелом».
    • Название «Лукойл Арена» стадион в Тушине получил с 1 января. Ранее он именовался «Открытие Банк Арена».

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    Источник: Metaratings.ru

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    01.03.2024 07:57
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    Комментарии (8)
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    Kollljan
    1709271559
    Бабло делили московские ворюги.
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    oyabun
    1709272651
    Подготовят позже. Понятно что неприятно и болельщикам и для имиджа клуба плохо. Но раздувать из этого, как делают многие желающие попиариться, событие вселенского масштаба, не стоит. Некоторые клубы на искуственном газоне постоянно играют и никто их постоянно не гнобит. Но Спартак - как же обойти вниманием?!
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    andrei-sarap-yandex
    1709273765
    ЗАРЕМА хозяйка ЛУКОИЛА и СПАРТАКа ???? достала уже.....почему раньше она не делала а выливает помои на СПАРТАК...бесит как игра АМКАРА с тренером ГАДЖИЕВым БЕЙ-БЕГИ... вот кто развалил футбол в РОССИИ.. 80 процентов футболистов играют за счёт паспорта....оплата должна быть в пределе 100 тысяч рублей в месяц...+ премиальные за каждую победу....ПОЗОР РОССИЙСКИМ ФУТБОЛИСТАМ....СНЯТЬ ЛИМИТ будет лучше ..никудышний российский стоит 5-8 лямов евро а хороший легионер 6 лямов
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    Cleaner
    1709282640
    Несколько миллиардов с «Лукойла» списали, а КОМАНДУ подготовить забыли!!!...)))
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    Sergey-Martinov-yandex
    1709376840
    К большим деньгам ещё бы умную голову... А с этим напряг.
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    СПОРТ 21 века
    1709408686
    Спартак уже сыграл свой матч и сыграл неплохо. Что там Радимов говорил? Где обещанная трёшка? Вот плохо, что в России нет закона ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ СЛОВА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. Какой-нибудь работяга на заводе никеля что-нибудь обронит про начальство в курилке и его оштрафуют, а этим пустословам всё только с рук сходит. Так быть не должно! Всякие Заремы, Журовы (бабы в общем) и вовсе себе позволяют говорить от лица руководства клуба и страны. Сидите лучше и помалкивайте в тряпку. Без вас разберутся!
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