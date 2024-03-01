Салихова — о стадионе «Спартака»: «Несколько миллиардов с «Лукойла» списали, а поле подготовить забыли»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала недопуск домашней арены клуба к проведению матчей из-за плохого состояния газона.

«Стадион переименовали, несколько миллиардов с «Лукойл» списали, а поле подготовить забыли. И это первый матч на «Лукойл Арене». Первый блин комом», – сказала Салихова.