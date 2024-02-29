«Ливерпуль» вышел на контакт с агентом Хаби Алонсо

Руководству «Байера» сообщили об интересе «Ливерпуля» к главному тренеру леверкузенской команды Хаби Алонсо. Сообщается, что «красные» вышли на контакт с агентом тренера. По информации журналиста Кристиана Фалька, в немецком клубе уверены, что Алонсо отклонит предложение.

Контракт испанского специалиста с «Байером» действует до 2026 года.

В нынешнем сезоне команда под его руководством не проиграла ни одного из 33 матчей нынешнего сезона, побив рекорд «Баварии».

В Бундеслиге «Байер» лидирует с отрывом в 8 очков.

Нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет клуб по окончании сезона.