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  • Дзюба выразил сомнения в успешности российского аналога FC 24

Дзюба выразил сомнения в успешности российского аналога FC 24

28 февраля 2024, 10:14
4

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил возможность создания российского аналога футбольного симулятора FC 24.

«Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что мы сможем сделать это на достойном и хорошем уровне (улыбается). Потому что те ребята давно этим занимаются, до сих пор некоторых что-то возмущает. Последняя часть больше всех похожа на футбол. Если сделают [в России], я только за, но я очень сильно сомневаюсь, что смогут. А кто станет лицом игры, пусть выберут люди, у каждого свои кумиры.

Я нечасто, но поигрываю [в симуляторы]. Если мы собираемся с друзьями, то вечером выясняем, кто из нас сильнейший. На сборах тоже любим поиграть какие-нибудь турнирчики. Но я люблю и в виртуальный хоккей поиграть. Интересно за российские команды играть, но сейчас, к сожалению, их нет», – сказал Дзюба.

  • Ранее Министерство спорта РФ поддержало предложение экс-игрока сборной России Андрея Аршавина создать российский аналог FC 24.
  • Сообщалось, что «Газпром» начал разработку симулятора.

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Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (4)
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Давид59
1709105985
Как-то непатриотично звучит. Надо бы проверить его слова на оскорбление наших чувств
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Plyash
1709106808
Сомневатор хренов,что ты в этом соображаешь?Наши хакеры,Вован и Лексус - программисты от бога,Пентагон вскрыли,засрали президентам гейропы мозги,а тут какая-то игрушка у нас не получится.У нас талантов море. Дурак ты всё же,Дзюба,дураком и останешься.
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Дубина
1709107167
А кто станет лицом игры, пусть выберут люди, у каждого свои кумиры. Тебя с Азмуном в раздевалки!!!!
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Napaleon Banapart
1709108999
Можно работать по старой схеме.. Китайцы разработают и поставят "отечественный продукт".. Ничего что игрок будет Дзю Ба и немного раскосый. Салютовать будет так же бодро при забитии гола....
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