Дзюба выразил сомнения в успешности российского аналога FC 24

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил возможность создания российского аналога футбольного симулятора FC 24.

«Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что мы сможем сделать это на достойном и хорошем уровне (улыбается). Потому что те ребята давно этим занимаются, до сих пор некоторых что-то возмущает. Последняя часть больше всех похожа на футбол. Если сделают [в России], я только за, но я очень сильно сомневаюсь, что смогут. А кто станет лицом игры, пусть выберут люди, у каждого свои кумиры.

Я нечасто, но поигрываю [в симуляторы]. Если мы собираемся с друзьями, то вечером выясняем, кто из нас сильнейший. На сборах тоже любим поиграть какие-нибудь турнирчики. Но я люблю и в виртуальный хоккей поиграть. Интересно за российские команды играть, но сейчас, к сожалению, их нет», – сказал Дзюба.