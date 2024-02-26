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    • Кандидат в президенты России поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае

    Кандидат в президенты России поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае

    Леонид Слуцкий поздравил Леонида Слуцкого с завоеванием Суперкубка Китая.

    Кандидат в президенты России написал соответствующий пост в своем телеграм-канале.

    «Поздравляю своего тезку Леонида Слуцкого с победой в первом официальном матче во главе «Шанхай Шэньхуа».

    За столь короткое время подготовить команду и добиться победы в Суперкубке Китая достойно уважения. Уверен, благодаря тренерскому опыту и профессионализму Леонида Викторовича «Шанхай Шэньхуа» добьется немало красивых побед.

    Кстати, у ЛДПР тоже есть своя футбольная команда. Буду рад встрече в Москве, познакомлю с ребятами, вместе погоняем мяч», – говорится в публикации политика.

    • «Шэньхуа» взял Суперкубок впервые с 2002 года.
    • Команда Слуцкого в финале победила «Шанхай Порт» со счетом 1:0.
    • Для российского тренера это 1-й трофей с 2016 года.

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    Источник: телеграм-канал Леонида Слуцкого

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    26.02.2024 15:38
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1708951783
    Ответного поздравления не будет.
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