Кандидат в президенты России поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае

Леонид Слуцкий поздравил Леонида Слуцкого с завоеванием Суперкубка Китая.
Кандидат в президенты России написал соответствующий пост в своем телеграм-канале.
«Поздравляю своего тезку Леонида Слуцкого с победой в первом официальном матче во главе «Шанхай Шэньхуа».
За столь короткое время подготовить команду и добиться победы в Суперкубке Китая достойно уважения. Уверен, благодаря тренерскому опыту и профессионализму Леонида Викторовича «Шанхай Шэньхуа» добьется немало красивых побед.
Кстати, у ЛДПР тоже есть своя футбольная команда. Буду рад встрече в Москве, познакомлю с ребятами, вместе погоняем мяч», – говорится в публикации политика.
- «Шэньхуа» взял Суперкубок впервые с 2002 года.
- Команда Слуцкого в финале победила «Шанхай Порт» со счетом 1:0.
- Для российского тренера это 1-й трофей с 2016 года.