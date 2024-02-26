Кандидат в президенты России поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае

Леонид Слуцкий поздравил Леонида Слуцкого с завоеванием Суперкубка Китая.

Кандидат в президенты России написал соответствующий пост в своем телеграм-канале.

«Поздравляю своего тезку Леонида Слуцкого с победой в первом официальном матче во главе «Шанхай Шэньхуа».

За столь короткое время подготовить команду и добиться победы в Суперкубке Китая достойно уважения. Уверен, благодаря тренерскому опыту и профессионализму Леонида Викторовича «Шанхай Шэньхуа» добьется немало красивых побед.

Кстати, у ЛДПР тоже есть своя футбольная команда. Буду рад встрече в Москве, познакомлю с ребятами, вместе погоняем мяч», – говорится в публикации политика.