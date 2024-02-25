Слуцкий прокомментировал победу «Шэньхуа» в матче за Суперкубок Китая

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Китая против «Шанхай Порт» (1:0).
«Отличная атмосфера на стадионе, она помогла нам. Команда была хорошо готова, поскольку мы провели много матчей на предсезонке.
«Порт» – сильная команда, но даже у нее есть недостатки. Эта победа придаст нам уверенности. Будем стремиться к высоким результатам в сезоне», – сказал Слуцкий.
- Это 1-й китайский трофей Слуцкого.
- Тренер взял трофей впервые с 2016 года, когда выиграл РПЛ с ЦСКА.
- «Шэньхуа» взял Суперкубок впервые с 2002 года.