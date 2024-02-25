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    • Слуцкий прокомментировал победу «Шэньхуа» в матче за Суперкубок Китая

    Слуцкий прокомментировал победу «Шэньхуа» в матче за Суперкубок Китая

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Китая против «Шанхай Порт» (1:0).

    «Отличная атмосфера на стадионе, она помогла нам. Команда была хорошо готова, поскольку мы провели много матчей на предсезонке.

    «Порт» – сильная команда, но даже у нее есть недостатки. Эта победа придаст нам уверенности. Будем стремиться к высоким результатам в сезоне», – сказал Слуцкий.

    • Это 1-й китайский трофей Слуцкого.
    • Тренер взял трофей впервые с 2016 года, когда выиграл РПЛ с ЦСКА.
    • «Шэньхуа» взял Суперкубок впервые с 2002 года.

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    Источник: Shine

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    25.02.2024 16:12
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    Комментарии (3)
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    Suvorov71
    1708870377
    Молодец, все просто и понятно, уважуха
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    LESTER68
    1708872114
    После этой победы у Шанхая Шэньхуа + 10 млн.фанов.
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    Bozigit
    1708879508
    Поздравляю, все получится
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