Пономарев — о Кокорине: «Запомнится всем покорителем Кипра»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил выступления Александра Кокорина в кипрском «Арисе».

«Ну хорошо, что Кокорин забивает. Пусть продолжает. Не считаю, что голы в чемпионате Кипра говорят о высоком уровне игрока. Там, понятно, он чувствует себя в порядке. А в Италии все видели Кокорина только на скамейке запасных – вот тебе и уровень. Кокорин сладко завершает карьеру: солнце, пальмы. Запомнится всем покорителем Кипра», – сказал Пономарев.