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    • Пономарев — о Кокорине: «Запомнится всем покорителем Кипра»

    Пономарев — о Кокорине: «Запомнится всем покорителем Кипра»

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил выступления Александра Кокорина в кипрском «Арисе».

    «Ну хорошо, что Кокорин забивает. Пусть продолжает. Не считаю, что голы в чемпионате Кипра говорят о высоком уровне игрока. Там, понятно, он чувствует себя в порядке. А в Италии все видели Кокорина только на скамейке запасных – вот тебе и уровень. Кокорин сладко завершает карьеру: солнце, пальмы. Запомнится всем покорителем Кипра», – сказал Пономарев.

    • В матче 26-го тура против АЕЛа Кокорин сделал дубль, его команда одержала победу со счетом 4:0.
    • При этом россиянин забил уже на 12-й секунде игры. Мяч стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра.
    • В этом сезоне 32-летний Кокорин провел за «Арис» 24 матча, забил 8 голов, отдал 2 передачи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:24
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    Комментарии (2)
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    Vasilys
    1708428393
    Наконец-то нашёл своё место
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    nemolod
    1708434654
    Это ж хорошо,что у футболиста пошла игра и голы,а уровень или не уровень все ж в еврокубковом групповом турнире поиграл и неплохо!
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