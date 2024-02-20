Пономарев — о Кокорине: «Запомнится всем покорителем Кипра»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил выступления Александра Кокорина в кипрском «Арисе».
«Ну хорошо, что Кокорин забивает. Пусть продолжает. Не считаю, что голы в чемпионате Кипра говорят о высоком уровне игрока. Там, понятно, он чувствует себя в порядке. А в Италии все видели Кокорина только на скамейке запасных – вот тебе и уровень. Кокорин сладко завершает карьеру: солнце, пальмы. Запомнится всем покорителем Кипра», – сказал Пономарев.
- В матче 26-го тура против АЕЛа Кокорин сделал дубль, его команда одержала победу со счетом 4:0.
- При этом россиянин забил уже на 12-й секунде игры. Мяч стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра.
- В этом сезоне 32-летний Кокорин провел за «Арис» 24 матча, забил 8 голов, отдал 2 передачи.