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    • Тренер «Ариса» прокомментировал дубль Кокорина в матче чемпионата Кипра

    Тренер «Ариса» прокомментировал дубль Кокорина в матче чемпионата Кипра

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский оценил игру форварда Александра Кокорина.

    • В воскресенье команда из Лимассола разгромила АЕЛ (4:0) в чемпионате Кипра.
    • Кокорин сделал дубль, в том числе забил самый быстрый гол в истории турнира.
    • Всего в этом сезоне у нападающего 8+2 в 23 матчах в составе «Ариса».

    «Вчера Саша провел отличный матч. Порадовало, что забил. Это очень важно для его самооценки и веры в себя.

    В целом очень доволен его желанием, движением. Играл очень ярко! Пусть он и дальше наслаждается, играет и доказывает по факту.

    Мы с ним общаемся, у нас отличные отношения. Я пытаюсь ему внушить доверие, дать свободы. Вчера это себя оправдало.

    Дай бог, чтобы это продолжилось и следующие матчи он провел в таком же духе», – сказал Шпилевский.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.02.2024 18:56
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