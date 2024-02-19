Тренер «Ариса» прокомментировал дубль Кокорина в матче чемпионата Кипра

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский оценил игру форварда Александра Кокорина.

В воскресенье команда из Лимассола разгромила АЕЛ (4:0) в чемпионате Кипра.

Кокорин сделал дубль, в том числе забил самый быстрый гол в истории турнира.

Всего в этом сезоне у нападающего 8+2 в 23 матчах в составе «Ариса».

«Вчера Саша провел отличный матч. Порадовало, что забил. Это очень важно для его самооценки и веры в себя.

В целом очень доволен его желанием, движением. Играл очень ярко! Пусть он и дальше наслаждается, играет и доказывает по факту.

Мы с ним общаемся, у нас отличные отношения. Я пытаюсь ему внушить доверие, дать свободы. Вчера это себя оправдало.

Дай бог, чтобы это продолжилось и следующие матчи он провел в таком же духе», – сказал Шпилевский.