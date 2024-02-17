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    • Петржела объяснил, почему Кокорина больше не позовут в европейский клуб

    Петржела объяснил, почему Кокорина больше не позовут в европейский клуб

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела скептически высказался о перспективах Александра Кокорина продолжить карьеру в Европе.

    • В этом сезоне нападающий выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.
    • Летом 2024 года истечет его контракт с «Фиорентиной».
    • Кокорин играет в Европе с января 2021 года.

    «Я слежу за успехами Кокорина. Он очень хороший нападающий, который имеет скоростные данные. Кокорин может вновь вернуться на высокий уровень, но кто его пригласит?

    В Европу его никто не пригласит, для него возможно только возвращение в Россию. Александр – русский, и из-за ситуации на Украине его больше не будет в европейских командах.

    Я видел его игру за «Арис», он был лучшим игроком своей команды. Кокорин ещe долго может держать этот уровень, но его всe равно никуда не пригласят», – считает Петржела.

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    Источник: Metaratings

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    17.02.2024 11:37
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1708160827
    Петржела - чешская вражина. Так и шипит, как змея, на все российское...(((
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    ss21
    1708167296
    Его не возьмут потому что он лентяй. Фиорентина давала ему шанс, но он травмировался когда завязывал бутсы и тут же ехал отдыхать.
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    nemolod
    1708167462
    Ему и на Кипре неплохо!
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