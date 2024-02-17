Петржела объяснил, почему Кокорина больше не позовут в европейский клуб

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела скептически высказался о перспективах Александра Кокорина продолжить карьеру в Европе.

В этом сезоне нападающий выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

Летом 2024 года истечет его контракт с «Фиорентиной».

Кокорин играет в Европе с января 2021 года.

«Я слежу за успехами Кокорина. Он очень хороший нападающий, который имеет скоростные данные. Кокорин может вновь вернуться на высокий уровень, но кто его пригласит?

В Европу его никто не пригласит, для него возможно только возвращение в Россию. Александр – русский, и из-за ситуации на Украине его больше не будет в европейских командах.

Я видел его игру за «Арис», он был лучшим игроком своей команды. Кокорин ещe долго может держать этот уровень, но его всe равно никуда не пригласят», – считает Петржела.