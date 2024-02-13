«Ростов» отказался от Глушакова, Ду Кейрос покинул «Зенит», кандидаты на замену Тухелю в «Баварии» и другие новости

Глушаков покинул «Ростов».

Глушаков прокомментировал уход из «Ростова».

Известны три кандидата на замену Тухелю в «Баварии».

Главная спортивная газета Франции поместила Головина на обложку номера.

Презентован мяч на плей-офф Лиги чемпионов.

Семин назвал лучший трансфер в истории «Локомотива».

Андрей Мостовой: «В «Зените» стало больше португалоговорящих игроков, чем русских – такова ориентация».

Хозяин разгромленной воспитанниками «Крыльев Советов» машины прокомментировал ситуацию.

Автобус «Реала» попал в ДТП по пути в Лейпциг.

«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду.