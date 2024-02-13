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    • «Ростов» отказался от Глушакова, Ду Кейрос покинул «Зенит», кандидаты на замену Тухелю в «Баварии» и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.02.2024 10:00
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    Комментарии (1)
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    inzek
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    почитал новости. оценил комментарии. благодаря троллям зинита сайт превратился в реальную помойку. админам на это плевать. как ранее спортс.хрю стал либеральной клоакой. буду искать другую платформу
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