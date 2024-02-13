«Ростов» отказался от Глушакова, Ду Кейрос покинул «Зенит», кандидаты на замену Тухелю в «Баварии» и другие новости

Глушаков прокомментировал уход из «Ростова».
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Андрей Мостовой: «В «Зените» стало больше португалоговорящих игроков, чем русских – такова ориентация».
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